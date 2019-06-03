دور الإمام الخميني (رض) في ايجاد الصحوة الاسلامية منقطع النظير

واضاف جاويد في حوار مع ارنا، ان الامام الخميني (رض)، علم الشعب الايراني كيف من الممكن تأسيس حكومة مستقرة في البلاد، بالاعتماد على تعاليم الاسلام والنهضة الشعبية.

واعتبر السفير الباكستاني، مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني (رض)، من الشخصيات المعاصرة المؤثرة في العالم الاسلامي وقال: ان دوره القيادي للشعب الايراني وانتصار الثورة الاسلامية كان حدثا تاريخيا وسيبقى في ذكراه العالم الاسلامي .

واضاف، ان الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رض) احدثت تغييرات كبيرة ادت الى المساواة بين مختلف الطبقات المجتمعية؛ مبينا ان الشعب الايراني وبفضل توجيهات الامام الراحل (رض) فهو اليوم يقوم بتعيين مصيره وله حق الانتخاب .

وأشار، الى دور الامام الراحل (رض) المنقطع النظير في ايجاد الصحوة الاسلامية وقال: يجب ان نكون وعلى مدى الزمان شاكرين لهذه الرؤية الثاقبة والفكر الرائع للامام الخميني (رض).

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