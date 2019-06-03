٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٣٩
رمز الخبر 83340451
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رئيس السلطة القضائية : استجداء المفاوضات من جانب امريكا خير دليل على احقية مواقف القيادة في ايران

رئيس السلطة القضائية : استجداء المفاوضات من جانب امريكا خير دليل على احقية مواقف القيادة في ايران

طهران / 3 حزيران / يوينو / ارنا – قال رئيس السلطة القضائية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان الحاح المسؤولين الامريكيين واستجدائهم للمفاوضات مع ايران، برهن من جديد احقية مواقف قائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته على مواصلة الصمود والمقاومة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين باجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، اشار اية الله رئيسي الى موقف وزير الخارجية الامريكي الاخير بشان التفاوض من دون شرط مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان "التزامنا بمواقفنا المبدئية ارغم العدو على التراجع؛ وهو الملحوظ في التصريحات الرسمية الاخيرة للمسؤولين الامريكيين".

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد رئيس السلطة القضائية بالمشاركة الملحمية التي سطرها الشعب الايراني العظيم وسائر شعوب العالم في مسيرات يوم القدس العالمي لهذا العام.

وقال اية الله رئيسي : ان التماسك و وحدة الصف الذي جسدته التيارات السياسية في ارجاء العالم عبر مواكبتها للشعوب في التنديد بـ "صفقة القرن" خلال مسيرات يوم القدس، قدم انموذجا يحتذى للعالم في مجال الصمود والمقاومة بوجه الظالمين.

ونوه رئيس السلطة القاضية بان نهج المقاومة والصمود متأصل في تعاليم الامام الراحل (رض) وايضا قائد الثورة الاسلامية، المنبثقة من نبع الولاية.

انتهى ** ح ع

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