الخضري أجواء العيد صعبة على غزة و٨٥٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر

وأكد الخضري في بيان صحفي وصل مراسلنا، أن استمرار الحصار يضاعف المعاناة في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة.

و وجه المسؤول في قطاع غزة التهنئة لكل ابناء الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا إلى مزيد من الترابط والتراحم في هذه الأيام المباركة، ومؤكدا على ضرورة استثمارها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري ان ٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية وكذلك هناك تراجع حاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية الذي كان واضحا عشية العيد.

وناشد الخضري المؤسسات الإغاثية العربية والدولية لتوجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة من اجل التغلب على مصاعب الحياة التي يعيشونها نتيجة استمرار الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ان البوابة الوحيدة التي يمكن المرور منها لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم (صفقة القرن) هي بوابة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام رغم كل المعيقات والتعقيدات في هذا الملف ويجب استغلال كل الطاقات واستثمارها لتعزيز صمود الفلسطينيين.

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