المالكي يحذر من تداعيات الصراع في المنطقة على اسعار النفط

وفي تصريح متلفز، كشف المالكي انه "تلقى رسالة من قبل الجانب الاميركي بشان الحرب على ايران"؛ مشيرا الى ان الجانب الاميركي ابلغه بعدم وجود نية لضرب ايران لكنه يريد ضمانات لعدم استهداف مصالحه وقواته في العراق.

واضاف، ان "الموقف الحالي يشير الى التهدئة بعد تراجع الادارة الاميركية عن لغة التهديد المستمرة وعدم رضوخ ايران لها".

وعلى صعيد اخر، وصف رئيس الوزراء العراقي الاسبق، موقف بلاده من قمة مكة المكرمة بانه "مشرف"؛ مطالبا جميع الزعماء العرب باتخاذ خطوات مماثلة لخطوة الرئيس العراقي "برهم صالح" الذي رفض العدوان على أي دولة جارة واكد على دعم القضية الفلسطينية.

انتهى ** ح ع