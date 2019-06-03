مفكر صيني: دراسة أوضاع العالم تبرهن بعد نظر الإمام الخميني (رض)

وفي حديث مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، اعتبر تشن مين جينغ أميركا بأنها المسؤولة عن الأوضاع الفوضوية في العالم وقال: ان أميركا فرضت حاليا الحظر على الصين وإيران؛ معتبرا الجشع الأميركي هو السبب الرئيس وراء تصعيد الحرب التجارية بين الصين وأميركا.

وأضاف، ان الإجراءات التخريبية المتخذة من قبل الولايات المتحدة، هي السبب وراء الحرب الداخلية في كل من أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا وأوكرانيا وفنزويلا.

وتابع هذا المفكر الصيني، ان الحظر الإقتصادي المفروض على إيران والدول الأخرى يأتي في سياق إجراءاتها السلطوية المضادة تماما مع فكرة القرية الكونية والتعايش السلمي المشترك القائم على "قاعدة الربح-ربح" في القرن الواحد والعشرين.

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