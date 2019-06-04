همتي يؤكد على الاستفادة من النماذج الاقتصادية للنخب العالمية

وکتب همتي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الاينستغرام: اليوم (3 حزيران) وبالتزامن مع المحاثات مع المسؤولين الماليين والمصرفيين الكوريين الجنوبيين شاركت بدعوة من محافظ البنك المركزي لهذا البلد في مؤتمر اقتصادي مهم.

واضاف، ان النقطة الاهم هي اللقاء والمحادثات مع الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2011 البروفيسور توماس سارجنت والبروفيسور تشالز انغل وهما من الاقتصاديين المعاصرين المشهورين والمعروفين بطبيعة الحال للاقتصاديين في بلادنا. سارجنت بذل جهدا قلما بذله احد لتقدم علم الاقتصاد خاصة في مجال استخدام الاقتصاد في مجال التخطيط.

وتابع همتي، ان سارجنت اثبت بمعية اخرين بان كلفة الرخاء الناجمة عن اتباع سياسات مبنية على قواعد معينة اقل بكثير من الكلفة الناجمة عن اتباع سياسة مبنية على المصلحة.

واضاف، ان سارجنت اثبت بالاخص بان البنك الركزي لو اتخذ سياسات على اساس قواعد معينة يمكنه ان يكون مؤثرا افضل بكثير على الامد المتوسط على الاستقرار الاقتصادي واليوم فان الكثير من آراء سارجنت متجذرة ومستخدمة في جميع زوايا علم الاقتصاد في العالم.

وقال همتي، ان تشالز انغل هو الاخر عالم اقتصاد شهير وضع نظريات مهمة جدا في مجال سعر العملة الصعبة والسياسات المتعلقة بها.

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