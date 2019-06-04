رئيسة النيبال تؤكد على تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

وخلال تسلمها اوراق اعتماد السفير الايراني الجديد غير المقيم علي جكني، اكدت الرئيسة النيبالية على تطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات بين شعبي البلدين في مسار السلام والصداقة الاقليمية والدولية، ودعت السفير الايراني لنقل تحياتها للرئيس الايراني متمنية النجاح والتوفيق للشعب الايراني.

من جانبه اعلن السفير الايراني غير المقيم في النيبال استعداد طهران لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وتصدير الخدمات التقنية والهندسية والعلاقات الشعبية، مؤكدا ضرورة توقيع وتبادل الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة.

يذكر ان جكني يتولى ايضا مهمة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيودلهي.

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