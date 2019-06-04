الاستكبار شعر بنهایته التدريجية بانتصار الثورة الاسلامية

وقال حجة الاسلام حاجي صادقي في كلمة له مساء الاثنين خلال مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في مصلى الامام علي (ع) في مدينة كرمان جنوب شرق ايران، ان الاستكبار اقر بموته التدريجي بانتصار الثورة الاسلامية وهذا في الحقيقة قانون الهي يتضمن انتصار جبهة الحق على جبهة الباطل.

واضاف، ان الشعب الايراني الابي قاوم على مدى الاربعين عاما الماضية قوى الاستكبار واجهض مؤامراتها بحضوره الواعي وثباته الفكري وروحه الجهادية في جميع الساحات.

وقال، ان الثورة الاسلامية وفي ظل قائد فذ وواع وشجاع وحازم قد احبطت جميع مخططات العدو التي حاكها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342