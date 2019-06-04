اقامة مراسم احياء الذكرى الـ 30 لرحيل الامام الخميني (رض)

وتقام مراسم بالمناسبة في مختلف انحاء البلاد ومن ضمنها في العاصمة طهران عصرا عند مرقد الامام الخميني (في مدينة ري جنوب طهران) لتجديد البيعة مع الامام بمشاركة عدد كبير من العلماء والمفكرين والشخصيات من ايران دول العالم الاخرى وحشود جماهیریه غفیره.

وسيتم في هذه المراسم استذكار سيرة ومواقف الامام الخميني الراحل والمبادئ التي ارساها للثورة الاسلامية وفي مقدمتها نصرة المظلومين والمستضعفين وعلى راسها نصرة الشعب الفلسطيني والعمل على تعزيز الوحدة في صفوف الامة الاسلامية.

كما تشهد العديد من الدول الاسلامية ودول العالم الاخرى مراسم لمناسبة ذكرى رحيل الامام الخميني (رض).

انتهى ** 2342