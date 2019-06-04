قائد الثورة: احياء يوم القدس جرى في اكثر من 100 دولة رغم الخبث الاميركي وخيانة بعض القادة العرب

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم احياء الذكرى الثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض)، قال سماحة القائد، انه خلال الاعوام الثلاثين الماضية ورغم الكثير من المحاولات والممارسات الشيطانية التي استهدفت ذكرى واسم الامام ومبادئه وفكره ونهجه في الادارة العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية لكن الحقيقة ان جاذبية الامام لم تقل بل كانت لها امتدادات اكبر ايضا واحد مؤشرات ذلك هو هذا الحظور الجماهيري العظيم في عصر رمضان المبارك.

واضاف، انه ورغم خبث اميركا وخيانة بعض القادة العرب الا ان مراسم احياء يوم القدس العالمي جرت في اكثر من 100 دولة بما يؤشر الى مدى جاذبية الامام التي مازالت قائمة بعد مضي 30 عاما على رحيله، ولا يمكن لايمكن لاي جاذبية ان تضاهيها، ومن هنا فانني اوجه الشكر والتقدير للمشاركة المهيبة للشعب الايراني في تلك المراسم.

وعن السر في جاذبية الامام الراحل، لفت سماحته الى الخصال البارزة الكثيرة التي كان يحظى بها والتي قلما تجتمع في شحص واحد ومنها الشجاعة والحكمة والتدبير والتقوى والحب لله ومقارعة الظلم والاستكبار ونصرة المظلومين والمناداة بالعدالة والصدق مع الشعب والجهاد الدائم في سبيل الله.

يتبع ** 2342