ظريف: اوقفوا الدوامة الشيطانية لبيع السلاح للتحالف السعودي –الاماراتي

وحث ظريف الدول التي تعقد صفقات السلاح مع تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن على وقف تسليم السلاح اليهما وانتقد الدعم التسليحي للرياض وقال ان هذه السلاح يقود في نهاية المطاف الى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني الاعزل .

وكتب ظريف في تغريدته ان الشعب والمشرعين الغربيين يطالبون بوضع حد للكارثة الانسانية الناجمة من عدوان التحالف السعودي الاماراتي على اليمن ولكن حكوماتهم تسوق يوميا المزيد من الاسلحة لارتكاب جرائم الحرب في اليمن مؤكدا ان مساعينا لتسوية الازمة اليمنية سلميا قد رفضت مرارا مشددا على ضرورة وقف هذه الدوامة الشيطانية .

انتهى ** 2342