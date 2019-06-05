مكتب المرجع السيد السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق

وقال المكتب في بيان له، "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون الأربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".
انتهى**2041**
بغداد/5 حزيران/يونيو/ارنا-أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني أن يوم الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وقال المكتب في بيان له، "لقد تمت رؤية الهلال بالعين المجردة في مساء الثلاثاء في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له، فيكون الأربعاء الاول من شهر شوال المكرم وهو يوم عيد الفطر السعيد".
انتهى**2041**
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