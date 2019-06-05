مدير الاستخبارات العسكرية العراقية يكشف معلومات عن مكان البغدادي

وقال العلاق في تصريح صحفي، الثلاثاء، ان "المعلومات تشير الى تنقل الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية".

وأضاف، ان "لدينا معلومات حول وجود خلايا نائمة لعصابات داعش في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية العراقية".

واشار العلاق الى ان "هذه الخلايا النائمة، صدرت لهم أوامر من الإرهابي أبو بكر البغدادي بضرورة حلق اللحى والاندماج مع السكان المدنيين وتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية"، مؤكدا "لكن رجال الاستخبارات العسكرية لهم بالمرصاد".

وأكد على ان "خلايا داعش الإرهابية لا تستطيع إعادة نشاط التنظيم الإرهابي إلى المناطق المحررة كما كان سابقا، بسبب الخسائر التي تكبدتها على يد القوات الأمنية من خلال المعارك، وقتل أغلب قادة التنظيم، والانكسار النفسي والمعنوي، إلا أن داعش أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن والمفارز الإرهابية التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية".

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