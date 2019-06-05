قائد الثورة:فلسطين هي القضية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي

و هنأ آية الله خامنئي ، في الخطبة الأولى من صلاة عيد الفطر، الشعب الإيراني والأمة الإسلامية، بمناسبة هذا العيد العظيم ، قائلاً: "شهر رمضان ، شهر البركة والرحمة الإلهية .

وأشاد قائد الثورة الإسلامية حضور الناس في مسيرة اليوم العالمي للقدس ، مضيفًا أن الحضور الواسع النطاق للناس في اليوم العالمي للقدس كان خطوة كبيرة .

و أكد سماحته بأن هذا الحضور القوي له أثر كبير في أعداء الشعب الإيراني و االأمة الإسلامية و أربك حسابات العدو.

وصرح قائد الثورة الاسلامية أن "صفقة القرن" لن تتحقق وهذه الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولن ترى النور.

وتابع ان زعماء بعض البلدان الاسلامية يمهدون الأرضية لتطبيق صفقة القرن مؤكدا أن خيانة بعض البلدان الإسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه.

وقال سماحته إن ما يقوم به قادة البحرين من تمهيد لصفقة القرن خيانة مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للأمة الاسلامية.

و بالتزامن مع عيد الفطر السعيد أمَّ قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي صلاة عيد الفطر في مصلى طهران بحضور الآلاف من أبناء الشعب الإيراني. وخلال خطبتي العيد توجّه سماحته بالتبريك لكلّ الشّعب الإيراني ولكلّ مسلمي العالم بهذه المناسبة.

وبدأت مراسم صلاة عيد الفطر السعيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا بإمامة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأعلنت كل من إيران والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والأردن ومصر وتونس واندونيسيا وماليزيا ودول اُخرى اليوم الأربعاء أول أيام العيد في حين كانت كل من السعودية والإمارات وليبيا والكويت والبحرين وروسيا وتركيا قد أعلنت أن يوم أمس الثلاثاء هو اول أيام العيد المبارك.

يتبع**2041**