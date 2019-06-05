ظريف: "الموساد" فبرك معلومات استخباراتية كاذبة لاتهام طهران بهجمات الفجيرة

وفي تغريدة له في صفحته على تويتر الاربعاء، قال ظريف: إن الراعي الكذاب لـ "فريق ب"، الذي كان يصرخ "جاء الذئب" اطلق كذبة اخرى، وهذه المرة من قبل الموساد الصهيوني الذي قام بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة لاتهام إيران بالضلوع في عملیة التخريب (التي استهدفت عدة ناقلات نفط ) قرب ميناء الفجيرة (قبل فترة).

وأضاف ظريف: لقد حذرت من الحوادث "العشوائية" والأخبار الملفقه . نحن نعلم ماذا يحصل عندما تصدق أكاذيبهم. الیس كذلك ؟ .

يذكر ان القصد من مصطلح "فريق ب"، هو جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي.

انتهى ** 2342