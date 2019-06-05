استشهاد احد افراد الامن الداخلي في اشتباك مع عصابة مسلحة جنوب شرق ايران

وقال العميد بني اسدي في تصريح ادى به لوكالة "ارنا" مساء الاربعاء، ان العريف محمد امين الله دادي من وحدة القوات الخاصة 115 (الامام الجواد) في منطقة زهكلوت التابعة لمدينة "رودبار جنوب" بمحافظة كرمان قد استشهد خلال اشتباك مع اشرار مسلحين.

واضاف، ان الشهيد الله دادي كان في مهمة دورية مع فرد اخر من القوات الخاصة حينما تعرضا لهجوم غادر من قبل اشرار مسلحين تواروا من المنطقة على الفور.

واكد العميد بني اسدي بان الجهود مبذولة للقبض على المجرمين واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

يذكر ان مدينة "رودبار جنوب" تقع على بعد 330 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة كرمان مركز محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

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