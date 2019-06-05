اول اختبار للمنتخب الوطني الايراني بقيادة مدربه البلجيكي

ويلتقي المنتخب الايراني نظيره السوري على استاد "آزادي" الرياضي بطهران في مباراة ودية مساء اليوم الخميس.

وكان فيلموتس قد وقع عقد تدريب المنتخب الوطني الايراني قبل فترة قصيرة ويمتد العقد حتى نهاية كاس العالم 2022 في قطر.

يذكر ان عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب الوطني الايراني انتهى بعد 8 اعوام مع نهاية بطولة كاس امم اسيا التي اخفق فيها بخسارته في المباراة نصف النهائية امام اليابان 3-0 .

وسيتوجه المنتخب الوطني الايراني الى سيئول لخوض مباراة ودية اخرى امام نظيره الكوري الجنوبي خلال الاسبوع القادم.

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