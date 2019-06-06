ايران تندد بالهجوم الارهابي في صحراء سيناء

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الخميس، ان موسوي وفي معرض تعليقه على الهجوم الارهابي الذي استهدف عددا من مقرات التفتيش التابعة للشرطة (المصرية) في صحراء سيناء، صرح : ان الهدف من هذه الاجراءات هو اشغال الدول الاسلامية والمنطقة بالقضايا الجانبية وابعادها عن قصيتها الاولى والرئيسية اي الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة التعاون والتماسك بين الدول الاقليمية لمكافحة التطرف والارهاب.

وكان التلفزيون المصري، قد اعلن الاربعاء، عن تعرض عدد من مقرات التفتيش التابعة للشرطة في صحراء سيناء الى هجوم ارهابي مما ادى الى مقتل 8 من القوات الامنية.

انتهى ** ح ع