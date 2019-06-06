وزير الخارجية الالماني الى ايران لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية "ماريا ادبار" ان هاس یعتزم خلال زيارة ايران اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد حول آليات التعاون بين طهران وبرلين للحفاظ على الاتفاق النووي؛ بحسب ما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

واضافت ادبار ان زيارة ماس الى ايران تاتي عقب جولته في الشرق الاوسط والتي ستشمل الاردن والامارات؛ مبينة ان الوزير الالماني يهدف من خلال هذه الزيارة المساهمة في ازالة التوترات القائمة في المنطقة.

ولفتت المسؤولة الالمانية الى ان زيارة ماس الى ايران تتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا بوصفهما من الدول الموقعة على الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع