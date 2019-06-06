السلطات الباكستانية تفرج عن 6 ملاحين ايرانيين

وجاء الافراج عن هؤلاء الملاحين بجهود ومتابعات القنصلية الايرانية في كراتشي وكذلك المسؤولين المحليين، حيث غادروا بعد الافراج عنهم جوا الى طهران.

وكانت قوات خفر السواحل الباكستانية قد اعتقلت هؤلاء الملاحين بزعم دخولهم المياه الاقليمية الباكستانية بصورة غير شرعية قبل بضعة اشهر.

وکانت السلطات الباكستانية المعنية قد افرجت خلال العامين الاخيرين عن 41 ملاحا ايرانيا على 3 مراحل وهذه المجموعة الرابعة التي يتم الافراج عنهم.

كما تم خلال العامين الاخيرين الافراج عن اكثر من 70 من الرعايا الايرانيين المسجونين في ولاية السند الباكستانية ومن ثم عادوا بعد الافراج عنهم الى ارض الوطن.

انتهى ** 2342