طهران: وزير الخارجية الالماني يزور طهران الاثنين القادم

وقال موسوي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء اليوم الخميس بان وزير الخارجية الالماني سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا نظيره الايراني محمد جواد ظريف ورئيس الجمهورية حسن روحاني.

واضاف، ان محور المحادثات خلال الزيارة سيكون حول العلاقات الثنائية بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وفي وقت سابق اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الالمانية ماريا آدبار بان الهدف من الزيارة هو البحث وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الايرانيين حول الاتفاق النووي ودراسة سبل التعاون بين البلدين للحفاظ عليه.

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