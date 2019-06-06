ايران تتحقق فوزا عريضا على سوريا في مباراة ودية

وفي هذه المباراة التي تعتبر اول اختبار للمنتخب الوطني الايراني بقيادة المدرب البلجيكي الجديد مارك فيلموتس، قدم المنتخب مباراة هجومية امطر فيها شباك سوريا بخمسة اهداف دون رد.

افتتح على رضا جهانبخش مهرجان الاهداف في الدقيقة 30 بذكاء اعقبه مهدي طارمي بالهدف الثاني في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الاول بهما.

وفي الشوط الثاني سجل مهدي طارمي الهدف الثالث لايران والثاني له شخصيا من حركة اكروباتية في الدقيقة 55 .

وكانت اخطر الفرص لسوريا في الدقيقة 64 عندما انفرد السوما بالحارس الايراني علي رضا بيرانوند الا ان الاخير انقذ مرماه في اللحظة الاخيرة

كما كانت هنالك انفرادة لمهاجم ايران كريم انصاري فرد في الدقيقة 75 حيث كان بامكانه تسجيل هدف الا ان الحارس السوري تصدى للكرة التي تحولت الى ركنية.

وبعد لحظات من ذلك سجل طارمي هدفه الشخصي الثالث والرابع للمنتخب براسية قوية.

وفي الدقيقة 89 تمكن البديل اللهيار صياد منش الذي لم يبلغ الـ 18 عاما بعد من تسجيل الهدف الخامس والاخير بعد دقائق من حضوره في المباراة براسية جميلة اثر تلقيه الكرة من ضربة ركنية.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني سيلتقي نظيره الكوري الجنوبي في سيئول الاسبوع القادم.

انتهى ** 2342