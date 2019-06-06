٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧
رمز الخبر 83342656
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وزير الاقتصاد الایراني: الحرب الاقتصادية المعادية فرصة للاستغناء عن الاعتماد على صادرات النفط

ساري / 6 حزيران / يونيو /ارنا- اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دج بسند الحرب الاقتصادية المعادية فرصة مناسبة لاستغناء البلاد عن الاعتماد على صادرات النفط، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا البرنامج بصورة كاملة.

وخلال لقائه في ميناء امير آباد مدراء الموانئ والملاحة البحرية والجمارك في محافظة مازندران (شمال) قال دج بسند انه ينبغي بذل جهود مضاعفة لتحقيق الاقتصاد المقاوم وفق منظار قائد الثورة الاسلامية والاستغناء عن الاعتماد على صادرات النفط.

واعتبر ميناء امير آباد بانه يمكنه ان يشكل جسر اتصال مناسب بين شمال وجنوب بحر قزوين وقال، ان هذا الميناء يمتلك امكانيات ومعدات مناسبة لتنفيذ هذا البرنامج.

واشار وزير الاقتصاد الى الاستثمارات الجيدة من قبل القطاع الخاص في ميناء امير آباد ودعا للمزيد من اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، معتبرا هذا الامر نجاحا كبيرا لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تستهدف البلاد.

انتهى ** 2342

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