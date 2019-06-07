مدير عام "ارنا" يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا

وخلال لقائه اليوم الجمعة رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان، على هامش الملتقى الاقتصادي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، ثمّن هاشمي تطوير التعاون بين ايران وارمينيا، لافتا الى المشاورات مع النظراء الارمينيين وتبادل زيارات الوفود الاعلامية بين البلدين.

واکد على ضرورة رفع مستوى التعاون الاعلامي بين "ارنا" ووسائل الاعلام الارمينية الى جانب سائر المجالات وقال، ان تطوير التعاون الاعلامي سيفضي بالتاكيد لنمو وتطوير التعاون في سائر المجالات فضلا عن التعميق المتزايد للعلاقات بين الشعبين.

من جانبه رحب رئيس وزراء ارمينيا خلال اللقاء بالافكار المطروحة من جانب مدير عام "ارنا".

یذكر ان الملتقى الاقتصادي الدولي الـ 23 في سان بطرسبورغ بدا اعماله امس الخميس بحضور مندوبين من اكثر من 140 دولة في العالم من ضمنهم مدير عام "ارنا".

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