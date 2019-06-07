٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٥١
رمز الخبر 83343080
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السیطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية جنوب ايران

السیطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية جنوب ايران

بوشهر / 7 حزيران /يونيو /ارنا- اعلن حاكم مدينة عسلوية عبدالنبي يوسفي عن السيطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية في مرفأ نخل تقي التابع للمدينة بمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وقال يوسفي في تصريح ادلى به لمراسل وكال "ارنا" اليوم الجمعة ان الحادث وقع في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) حيث احترقت 3 زوارق بنسبة مائة بالمائة فيما احترق زورقان اخران بنسبة 30 الى 70 بالمائة.

واضاف، انه تمت السيطرة على النيران من قبل فرق الاطفاء في الساعة الثالثة عصرا.

واوضح بان الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات او ضحايا وقال، ان فريقا فنيا متخصصا يقوم في الوقت الحاضر بدراسة اسباب الحادث وتقييم الاضرار.

ويقع مرفأ نخل تقي التابع لمدينة عسلوية على بعد 295 كم الى الجنوب من مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر جنوب ايران.

انتهى ** 2342

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