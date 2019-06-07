دوري الامم للكرة الطائرة: ايران تخسر في مباراة ماراثونية امام البرازيل

وتمكنت ايران من الفوز بالشوطين الاول والثالث وكانت قاب قوسين او ادنى من انهاء المباراة لصالحها افي الشوط الرابع الا ان الكفة مالت فيه لصالح البرازيل في النهاية لتفوز من ثم في الشوط الخامس والاخير وتنهي المباراة لمصلحتها.

وفازت ايران في الشوطين الاول والثالث بنتيجة 25-23 و 25-21 فيما خسرت الاشواط الثاني والرابع والخامس بنتيجة 25-16 و 33-31 و 15-10.

وهذه اول خسارة تتعرض لها ايران في الموسم الجديد، اذ كانت قد حققت 3 انتصارات متتالية في منافسات الاسبوع الاول من دوري الامم في الصين الاسبوع الماضي، حيث تغلبت على ايطاليا والصين والمانيا، وصنفت كأفضل فريق في الاسبوع الاول من منافسات دوري الامم بكرة الطائرة.

وتلتقي ايران يوم غد السبت مع الارجنتين، ويوم الاحد المقبل مع اليابان البلد المضيف.

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