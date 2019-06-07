ظريف يرد على مزاعم اميركا وبعض حلفائها حول البرنامج الصاروخي الايراني

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان الولايات المتحدة التي انتهکت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بخروجها من الاتفاق النووي او حلفائها الذين ينتهكون الان نص القرار حول تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، ليسوا في موقع يؤهلهم للاصرار في الموضوع الصاروخي وفق تفسيرهم الاعتباطي والمزاجي لنصوص القرار في الوقت يرفدون قتلة اليمنيين بكميات هائلة من الاسلحة.

واضاف، انه وعلى النقيض من مزاعم بومبيو فان القرار 2231: الف) يطلب من ايران ولا يمنعها ؛ ب) ان لا تقوم ايران باي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية "المصممة" لتكون قادرة على حمل الاسلحة "النووية". صواريخنا لم تصمم لحمل الاسلحة النووية – التي لا نسعى لصنعها - .

وکان ترامب وماکرون قد طرحا خلال لقائهما یوم امس مزاعم حول البرنامج الصاروخی الايراني وبعض القضايا الاخرى.

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