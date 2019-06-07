هولندا تعتزم الانضام للآلية المالية الاوروبية مع ايران "اينستكس"

وفی الرد على اسئلة البرلمان الهولندي حول اجراءات الاتحاد الاوروبي لمواجهة الحظر الاميركي ضد ايران اعلنت الحكومة الهولندية في رسالة وجهتها الى البرلمان اول امس الاربعاء ونشرت في الموقع الرسمي للحكومة، دعمها للالية المالية "اينستكس" ، واكدت برنامجها للاستثمار والانضمام لهذه الالية.

وفي الرد على سؤال حول كيفية عمل "قانون الحجب" من قبل الاتحاد الاوروبي لمواجهة الحظر الاميركي، اكد وزيرا الخارجية والتجارة الهولنديان بان الاتحاد يعتبر تاثير الحظر الاميركي العابر للحدود بانه غير قانوني ولا يعترف به رسميا.

واشار اعضاء الحكومة الهولندية الى منظومة دعم التبادل التجاري المعروفة باسم "اينستكس" واكدوا بان هولندا اعلنت على الدوام دعمها لالية "اينستكس" وعزمها على المساهمة فيها.

واضافوا، انه وقبل ان تتمكن هولندا من المساهمة في هذه المنظومة يتوجب توسيعها جيدا ، معتبرين ان اتخاذ القرار النهائي في هذا المجال بحاجة الى بعض الوقت.

واشارت الرسالة الى انه رغم انخفاض حجم التجارة بين ايران وهولندا بعد اعلان الحظر الاميركي الا انه مازالت هنالك شركات هولندية صغيرة وكبيرة ناشطة في ايران وان حجم الصادرات الهولندية الى ايران بلغ 718 مليون يورو خلال العام الماضي.

واکدت الرسالة اهمية استمرار الاتفاق النووي وقالت انه مادامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر تقريرا يثبت خرق الاتفاق النووي من جانب ايران ، مثلما كان الامر لغاية الان، فان هولندا تسعى للحفاظ عليه.

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