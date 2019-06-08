امام جمعة النجف الاشرف: الامام الخميني قاد ثورة اسلامية انسانية عالمية

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، في أشارة الى ذكرى رحيل الامام الخميني(قده)، ان "الامام الخميني (رض) قاد ثورة اسلامية انسانية عالمية مذهبية وكان شجاعا وصريحا في بيان هويته".

واضاف: "اليوم نرى موج هذه الثورة الاسلامية في العالم وبدأنا نحقق نجاحات والعالم يهتز لهذا الموج".

وفي محور آخر، علق السيد القبانجي على ما تناولته وروجت له بعض وسائل الاعلام عن وجود محاولة انقلاب عسكري في العراق مؤكدا ان "اي محاولة ستفشل في غضون خمس ساعات والحشد الشعبي جاهز لتصفية البعثيين"، موضحا ان "كل تحركات البعثيين مرصودة وقد وصلوا الى طريق مسدود".

ولفت الى ان "أي تفكير بانقلاب عسكري هو حماقة وهزيمة وجهل ونحن ننتظر اليوم الذي نقضي فيه على تواجد البعثيين في دوائر الدولة".

وحول ردود الأفعال السعودية على موقف رئيس جمهورية العراق برهم صالح، في قمة مكة الاسلامية، وأعتذارها عن بناء ملعب كانت قد تبرعت لبنائه في العراق، واكد القبانجي قائلا "نحن لسنا بحاجة لملعب من السعودية".

وفي جاني آخر حمل امام جمعة النجف الاشرف الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولية الكشف عن الأيادي الخبيثة وراء حرق مزارع الحنطة في الموصل مسجلا العتب على أجهزة الدولة المسؤولة في عدم تقصيها الحقيقة.

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