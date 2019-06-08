٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠
رمز الخبر 83343426
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اِنفجار لغم يتسبّب في بتر ساق مواطن من مدينة سردشت غرب البلاد

اِنفجار لغم يتسبّب في بتر ساق مواطن من مدينة سردشت غرب البلاد

مهاباد/ 8 حزيران/ يونيو/ ارنا - اِنفجر أمس الجمعة لغم أرضي من مخلفات الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية (1988-1980) مما تسبب في بتر ساق مواطن من أهالي المدينة.

وقال مسؤول في مدينة سردشت "ناصر یوسفی" اليوم السبت في تصريح لارنا ، ان هذا الحادث وقع عصر يوم أمس الجمعة في مرتفعات قرية " کانی زرد" من توابع القسم المركزي للمدينة.

واضاف انه تم نقل الشخص المصاب الى مشفى الامام الخميني (رض) بمدينة سردشت للمعالجة .

يذكر ان 16 مليون لغم زرعه نظام البعث العراقي اثناء الحرب المفروضة في أكثر من اربعة ملايين و200 الف هكتار من اراضي المناطق الحدودية الايرانية ، 700 الف هكتار أي 17 بالمائة منها في محافظة كرمانشاه التي تحد العراق بحدود مشتركة تبلغ 371 كم .

انتهي** 2344

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