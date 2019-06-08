شيرين هانتر: بامكان اليابان ان تساعد في تخفيف التوترات بين إيران وامريكا

وتحدثت شيرين هانتر، في مقابلة مع مراسل إرنا يوم السبت، عن إصرار دونالد ترامب على التفاوض مع إيران، على الرغم من التوترات والضغط المتزايد على إيران، قائلة: إن أحد أسباب تغيير نغمة دونالد ترامب بشأن إيران هو معارضة الداخل الأمريكي لوقوع حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وأكدت أنه لا الكونغرس الأمريكي ولا الشعب الأمريكي يريد حربا أخرى في الشرق الأوسط ، إن الحلفاء الأوروبيين والآسيويين مثل اليابان وكوريا الشمالية لا يريدون الحرب. إذا اندلعت حرب أخرى ، فقد تضطر أمريكا إلى تقليص قواتها في شرق آسيا ، مما يسبب مشاكل ومخاوف للولايات المتحدة وحلفائها.

واشارت الى أهداف ترامب للتفاوض مع إيران، وقالت ان أهداف الولايات المتحدة واضحة حول إيران؛ نهاية العداء لإسرائيل ، وعدم دعم جماعات مثل حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكذلك إنهاء الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة. يسعى ترامب حاليا إلى تحقيق نفس الأهداف مع إيران.

وأوضحت الأستاذ بجامعة جورج تاون بواشنطن، عن رد فعل "الفريق ب" على طلب إجراء محادثات مع إيران وقالت ان جون بولتون و إسرائيل و السعودية و الإمارات والبحرين ليسوا سعداء بإمكانية التفاوض مع إيران. ومع ذلك ، إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض مع ترامب ، فلن تتمكن هذه الدول من منع التفاوض.

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