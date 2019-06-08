وزارة الخارجية الألمانية: ماس سيلتقي ظريف في طهران يوم الاثنين

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الألمانية وفي إشارة إلى بدء رحلة "هايكو ماس" الإقليمية من الليلة الماضية، أعلن أنه سيلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف في طهران يوم الاثنين.

وأفادت الخارجية الألمانية بإن زيارة ماس لطهران، مؤشر على جهود برلين وباريس ولندن للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على التزامات إيران بشأن الاتفاق النووي والوفاء به، يسعى وزير الخارجية الألماني ومن خلال المشاورات الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصل ماس إلى العاصمة الاردنية الليلة الماضية، للقاء وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" وتفقد وضع القوات الألمانية المشاركة في التحالف المناهض لداعش.

ويلتقى ماس في الإمارات مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية البلاد ومن هناك يتوجه إلى طهران.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية، بان ماس سيغادر طهران مساء الاثنين عائدا إلى برلين.

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