قوة إيران الدفاعية سلبت الجرأة من العدو على مهاجمة إيران

وفي اجتماع المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع والذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارة، أعتبر العميد أمير حاتمي، عداء الغرب ونظام الهيمنة للجمهورية الاسلامية الايرانية بانه يعود الى مبادئها في رفض الهيمنة وعدم التبعية وقال، ان طرح قضايا مثل الملف النووي وحقوق الانسان والقدرات الصاروخية والتواجد الاقليمي هو مجرد ذريعة للعداء ضد ايران وان السبب وراء كل هذا العداء والاحقاد هو الانموذج الجديد لسيادة الشعب الدينية الذي طرحه مهندس الثورة الاسلامية الكبير، للعالم والذي ادى الى الصحوة وبث الحياة من جديد في الاسلام الاصيل وافول قوى الشرق والغرب.

وأشار وزير الدفاع الى بعض القضايا التي بقيت خافية بما فيها الهجمات التي شنتها مجموعات إرهابية وإجرامية مثل داعش في سوريا والعراق، وقال: لقد دفع الأعداء، داعش لمواجهة فكر الإمام الخميني الراحل والإسلام الحقيقي، وفي النهاية لتهديد الاستقلال والأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن وبلطف من الباري تعالى وفي ظل الإجراءات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي، وجهود ومقاومة القوات الشعبية ومحور المقاومة في هذين البلدين، وتعاون مستشاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم تدمير هذه الشجرة الخبيثة والملعونة.

وصرح العميد حاتمي إن الغرب، وخاصة الأمريكيين وانصار داعش في المنطقة، لم يعتقدوا أبدا أنه مع هذا الحجم من الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء المجرمين الإرهابيين، ان هؤلاء الإرهابيين سينهارون بسهولة، يبدو أن الأمريكيين صرحوا مرارا وتكرارا بأن 30 إلى 40 عاما يستغرق القضاء على الإرهابيين، لكننا رأينا وفي تصرف منافق ووقح، أنهم يقدمون أكبر قدر من الدعم للجماعات الإرهابية التكفيرية من خلال تزويدهم بالأموال والمعدات اللازمة.

يتبع.. 2344