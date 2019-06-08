صحيفة يابانية : زيارة "شنزوا آبی" الى طهران ستحقق انجازات كثيرة للبلدين

واضافت الصحيفة اليابانية، ان هذه الزيارة من شانها ان تساهم في الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015 وتحول دون انعدام مصداقيته في خضم هذه التورتات.

واكدت الصحيفة ان زيارة رئيس الوزراء الياباني الى ايران تحظى باهمية بالغة بالنسبة لطهران وطوكيو؛ متوقعة اجراء مباحثات كثيرة حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية بين الجانبين.

ونوهت "اليابان تايمز" بأن ايران برهنت طيلة العام الماضي ورغم انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، على التزامها بما تعهدت به في اطار هذا الاتفاق، وعليه فإن طوكيو تتطلع الى مواصلة هذا المسار.

انتهى ** ح ع