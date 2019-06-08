وزير الخارجية الالماني يؤكد ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، أن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس وصل الى العراق اليوم السبت في اول محطة لجولته الاقليمية.

وفي تصريح له من العاصمة العراقية اليوم، دعا ماس الى ضبط النفس وحل التوترات الاقليمية؛ محذرا من التداعيات الخطيرة الناجمة عن اي خطوة خاطئة او القيام بإجراءات استفزازية خلال الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الالمانية اعلنت عبر موقعها الرسمي الالكتروني امس (الجمعة) ان هاس سيجري الاثنين (القادم) مباحثالت في طهران مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف".

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