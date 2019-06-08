قائد الشرطة الدولية لدى قوى الامن الداخلي : لتعزيز التعاون الامني بين ايران وجورجيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع هذا القائد الامني الايراني مع رئيس مركز التعاون الدولي الامني بوزارة الداخلية الجورجية "ايراكلي دوندولادز".

وقدم العميد شيرزاد في هذا اللقاء نبذة عن هكلية الشرطة الدولية في ايران والمهام الموكلة الى هذه الجهة الامنية المعنية بالشؤون الدولية لقوى الامن الداخلي؛ مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات والطاقات الشرطية بين ايران وجورجيا.

كما دعا رئيس الشرطة الدولية لدى قوى الامن الداخلي الايراني الى متابعة فاعلة لملفات المتهمين والجناة المطلوبين دوليا والتي تم رفضها من قبل الشرطة الدولية في كلا البلدين، وتاسيس لجان على مستوى الخبراء بهدف متابعة مؤثرة لشؤون مكافحة الجرائم والارهاب وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية والتزوير والاحتيال.

الى ذلك، اكد رئيس مركز التعاون الدولي الامني بوزارة الداخلية الجورجية، على استعداد بلاده لتنمية التعاون الثنائي مع ايران في جميع المجالات الشرطية ومتابعة ملفات اعادة الجناة الدوليين وابرام وثيقة تعاون مشتركة في سياق مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

انتهى ** ح ع