معرض ايران الاقتصادي يضطلع بدور كبير في تنمية العلاقات التجارية مع كردستان العراق

واوضح عبادي في تصريح له (اليوم)، ان المعرض سيقام بتاريخ 11 حزيران / يونيو، وبمشاركة 200 شركة تجارية وصناعية بهدف الترويج للطاقات التصديرية المتاحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، ان المعرض سيقام بمقر المعارض الدولية في اربيل على مساحة 7000 متر مربع ويستمر باعماله على مدى 5 ايام لاستقبال العموم ولاسما المسؤولين ورجال الاعمال والتجار.

واكد القنصل العام الايراني في اقليم كردستان العراق على دور معرض ايران الاقتصادي في تنمية العلاقات التجارية والنهوض بمستوى هذه العلاقات مع الاقليم.

وعلى صعيد اخر، تطرق عبادي الى الحظر الامريكي الجائر ضد ايران، مبينا انه رغم اثار هذا الحظر التي طالت ادوية المرضى والتحويلات المالية لمساعدة منكوبي السيول في البلاد، لكن الرؤية الموضوعية التي تتحلى بها الجمهورية الاسلامية تجاه دول الجوار وايضا المصالح المشتركة المادية والمعنوية بين ايران والعراق بما في ذلك اقليم كردستان العراق، ادت الى افشال نتائج الحظر الاقتصادي الامريكي.

انتهى ** ح ع