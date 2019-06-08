مصدر مسؤول : علاج المرضى الاجانب في ايران بثلث الكلفة عالميا

وخلا موتمر صحفي اليوم السبت على هامش الملتقى الـ43 لجمعية الاطباء الجراحيين في طهران، اوضح هادي مولانا ان تكلفة علاج السرطان باستخدام الاساليب المتطورة في اوروبا واميركا تتراوح بين 30 و 40 الف دولار؛ مضيفا لكننا تمكنا من استقطاب المرضى الاجانب ومعالجتهم بمبلغ يبلغ ثلث هذه التكلفة.

واضاف، ان استخدام الاساليب المتطورة في علاج السرطان داخل البلاد ساهم في درّ عائدات للبلاد فضلا عن الحيلولة دون مغادرة المرضى للعلاج في الخارج.

ومن جانبها شرحت عضو الهيئة العلمية لجامعة العلوم الطبية في ايران خلال الملتقى اليوم، الاساليب والطرق المتطورة المتداولة في ايران لعلاج السرطان، وقالت : نحن تمكنا من توفير الظروف المناسبة لاستقطاب المرضى الاجانب من الدول الجارة والمنطقة.

انتهي**2018/ ح ع **