المتحدثة باسم الخارجية الروسية تزور طهران قريبا

وفي حوار مع مدير شؤون الابحاث والدراسات الخبرية في وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) داريوش جهان بين، الذي شارك بالنيابة عن مدير عام الوكالة ضياء هاشمي في الاجتماع التخصصي الذي اقامته وكالة سبوتنيك على هامش الملتقى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، قالت زاخاروفا، ان هنالك الكثير من الامور للتباحث بشانها مع الايرانيين وبناء عليه ساقوم بزيارة الى طهران قريبا.

واضافت، ان لنا علاقات جيدة مع مراسلي وكالة "ارنا" في موسكو في حين لا يشارك المراسلون الاسرائيليون في مؤتمراتنا الصحفية.

من جانبه اشاد جهان بين بدعم زاخاروفا لوسائل الاعلام الايرانية في روسيا ومنها "ارنا" ، معربا عن امله باستمرار التعاون الاعلامي لوكالة "ارنا" مع الجهاز الدبلوماسي الروسي.

يذكر ان الملتقى الاقتصادي الدولي الـ 23 في سان بطرسبورغ افتتح اعماله اول امس الخميس ليستمر 3 ايام بمشاركة مندوبين من 140 دولة من ضمنهم مدير عام "ارنا" ضياء هاشمي واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كاول برنامج عمل له للمشاركة في الملتقى عددا من مدراء وسائل الاعلام البارزة في العالم من ضمنهم مدير عام "ارنا".

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