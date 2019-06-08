مسؤول تجاري ايراني: تبريز مركز التبادل التجاري بين ايران وتركيا

وقال یونس جائلة في تصريح ادلى به للصحفيين السبت، ان تبريز تسعى لتطوير العلاقات التجارية حيث يتم الاستفادة في هذا المجال من طاقات الجهاز الدبلوماسي للبلدين.

واشار الى بعض مشاكل التجار الايرانيين والاتراك اثر اجراءات الحظ المفروضة من قبل اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان الجهود تبذل من اجل تحديد هذه المشاكل من قبل غرفة التجارة في تبريز ومعالجتها بتعاون المسؤولين المعنيين وتجار البلدين.

ونوه المسؤول التجاري الايراني الى ان الميزان التجاري مع تركيا يميل لصالح ايران نظرا لصادرات المواد النفطية الايرانية الى تركيا.

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