٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨
رمز الخبر 83344718
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مسؤول تجاري ايراني: تبريز مركز التبادل التجاري بين ايران وتركيا

مسؤول تجاري ايراني: تبريز مركز التبادل التجاري بين ايران وتركيا

تبريز / 8 حزيران / يونيو /ارنا- اشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، الى ماضي علاقات الصداقة الممتدة 400 عام بین ایران وتركيا، معتبرا هذه المدينة مركز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال یونس جائلة في تصريح ادلى به للصحفيين السبت، ان تبريز تسعى لتطوير العلاقات التجارية حيث يتم الاستفادة في هذا المجال من طاقات الجهاز الدبلوماسي للبلدين.

واشار الى بعض مشاكل التجار الايرانيين والاتراك اثر اجراءات الحظ المفروضة من قبل اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان الجهود تبذل من اجل تحديد هذه المشاكل من قبل غرفة التجارة في تبريز ومعالجتها بتعاون المسؤولين المعنيين وتجار البلدين.

ونوه المسؤول التجاري الايراني الى ان الميزان التجاري مع تركيا يميل لصالح ايران نظرا لصادرات المواد النفطية الايرانية الى تركيا.

انتهى ** 2342

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