اقتراح القائد للقضية الفلسطينية، الرجوع إلى أصوات الشعب

وفي كلمته امام الجلسة العلنية اليوم الأحد لمجلس الشورى الإسلامي، أعرب علي لاريجاني عن تقديره لمشاركة الشعب في مسيرات يوم القدس العالمي والتي أسهمت في انهيار مؤامرات الكيان الصهيوني وحلفائه، وقال إن هذا الحضور، حول ما يسمى بصفقة القرن الكبرى الى صفقة عديمة الهوية.

وأضاف أنه إذا كان الطرفان يسعيان إلى تسوية ديمقراطية للقضية الفلسطينية، فيجب عليهما الرجوع إلى قرار قائد الثورة في تبني أصوات الشعب الفلسطيني. ووفقا لهذه الخطة، يجب أولا طرح الاستفتاء على الجميع وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم من جميع أنحاء العالم ، حتى يتمكن جميع الفلسطينيين، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود، من اتخاذ قرار بشأن الحالة المستقبلية لبلدهم. في نهاية المطاف، ستقرر الحكومة المنتخبة وضع اليهود المنقولين إلى الأرض الفلسطينية.

يتبع.. 2344