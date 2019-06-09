ظريف: الضغط الأمريكي ضد إيران بسبب الضعف واليأس

وفي احتفال أقيم في مدرسة العلامة الحلي بعنوان "مهمتي" تحدث ظريف عن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران، وقال: إننا اليوم لانمر بوضع من الضعف، بل اننا في وضع القوة، أمريكا ارتكبت خطأ كبير وشعرت بانها وشركاؤها في موقف ضعيف. لم تحقق أهدافها في سوريا و العراق واليمن ولبنان لان المقاومة والشعب رفضا سياسات أمريكا التحليلية.

وفي إشارة إلى قرار روسيا والصين بشطب الدولار من معاملاتهما التجارية، قال: إن قوة أمريكا بالدولار ، وستفقد امريكا الكثير من قدرتها الاقتصادية إذا أزالت الدول، الدولار من نظامها الاقتصادي.

وصرح وزير الخارجية: إذا كنتم تحللون الوضع الحالي، اعلموا، إن النظام الإسلامي اليوم ليس في وضع ضعيف، بل دخل بقوة في التطورات بالمنطقة، وأضاف: لم نتحالف مع داعش والنصرة والكيان الصهيوني والذين يقتلون اليمنيين، وكانت لدينا خيارات صحيحة، لكن الطرف الآخر، كانت لديه خيارات خاطئة واتفق مع صدام أيضا.

وأضاف ظريف: لقد نجحنا في تحديد سياسات البلاد. لدينا بعض نقاط الضعف، مثل المجال الاقتصادي ، لكن مستقبلا مشرقا بانتظار هذا البلد.

ومضى يقول بإننا سنجتاز هذه المرحلة من الضغوط والذي يبدو بانها بسبب اليأس، وأشار إلى أن أمريكا هي التي تمارس الضغوط بسب ضعفها ويأسها وتفرض سياسة الغاب و الهروب من القانون .

وقال وزير الخارجية الإيراني، أن بعض الدول في المنطقة تعتقد أن إسرائيل يمكن أن تساعدها، مضيفا: لو كانت إسرائيل قادرة لساعدت نفسها ولما عانت من التوترات والأزمات في كل يوم.

انتهى** 2344