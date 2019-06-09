ظريف يرد على مزاعم براين هوك

جاءت تصريحات "محمد جواد ظريف" اليوم الأحد للصحفيين بعد حضوره في مدرسة العلامة الحلي والمشاركة في برنامج "مهمتي " ، وردا على سؤال حول المزاعم الاخيرة لبراين هوك، في أن قوة إيران الصاروخية ومقاتلاتها هي (فتوشووب).

وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي في بلادنا إلى أن سياسات واشنطن لم تستهدف إيران فحسب، وإنما تستهدف العالم بأسره.

ولفت ظريف إلى أن الدول الأخرى بدأت بالتخلى عن سياسات الولايات المتحدة الأحادية، مشيرا إلى قرار الصين وروسيا بعدم استخدام الدولار في التبادلات الاقتصادية، وتابع: الآن هو الوقت المناسب للتناغم وأن لانسمح للولايات المتحدة باتباع سياسات من جانب واحد ضد العالم.

و ردا على سؤال لمراسل إرنا حول مزاعم احدى الصحف اللبنانية بإطلاق سراح "نزار زكا" ، وهو جاسوس لبناني أمريكي في إيران، قال وزير الخارجية، " ليس لدى علم بهذا الموضوع".

ووصف ظريف قمة شنغهاي المقبلة بأنها فرصة لعرض وجهات نظر إيران وقال: لدينا قمتان رئيسيتان في شنغهاي والتعاون في آسيا ، وفي كلا الاجتماعين هناك فرصة لعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس الجمهورية.

**يجب وقف سياسة ترامب

وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران، قال وزير الخارجية : ان السيد آبي، يزور إيران كرئيس وزراء لبلد صديق ، وسوف نعلن وجهات نظرنا له خلال هذه الزيارة.

و صرح ظريف، أن السيد ترامب أعلن الحرب الاقتصادية، لكن هذه الحرب الاقتصادية ستستهدف الناس العاديين ويجب إيقاف هذه السياسة.

وأضاف: إن الحل الوحيد للمشاكل الاقتصادية هو وقف سياسة الحرب الاقتصادية ، وقد أعلنا ذلك بشكل خاص وعلني إلى السيد آبي.

كما أوضح وزير الخارجية إنه خلال الاجتماع مع شينزو آبي، ستتم مناقشة القضايا الثنائية ، وسنستمع بعناية الى آرائه، ومن ناحية أخرى ، سنعلن وجهات نظر إيران بالتفصيل.

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