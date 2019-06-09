٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤
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منتخب إيران يحرز 4 ميداليات برونزية في بطولة الدوري العالمي للكارتيه

منتخب إيران يحرز 4 ميداليات برونزية في بطولة الدوري العالمي للكارتيه

طهران/ 9 حزيران/ يونيو/ ارنا - احرز المنتخب الإيراني للكاراتيه، أربع ميداليات برونزية في بطولة الدوري العالمي، والتي استضافتها مدينة شنغهاي الصينية.

وستنطلق المنافسات النهائية بعد ساعات، ويتوقع ان ينال اللاعبون الإيرانيون ثلاث ميداليات ذهبية .

وشارك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي بدأت يوم الجمعة  543 لاعبا كاراتيه من 76 دولة في مدينة شنغهاي بالصين، والمنتخب الإيراني شارك في الكاتا والكوميتيه للرجال والنساء في المسابقة.

يذكر أن بطولة الدوري العالمي تتكون من سبع محطات، وتعتبر من البطولات الرئيسية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستشهد الظهور الأول لرياضة الكاراتيه، في تاريخ الألعاب الأولمبية.

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