توقيع ثلاثة عقود لتجديد أسطول السكك الحديدية في البلاد

بالتزامن مع المعرض الدولي السابع للنقل بالسكك الحديدية والمؤتمر الدولي السادس حول احدث التطورات في هندسة السكك الحديدية، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية بشأن تمويل وإنتاج أسطول السكك الحديدية في البلاد.

و بحضور وزير الطرق الايراني تم تدشين 400 عربة قطار محلية الصنع، وذلك في اطار فعاليات الدورة السابعة من معرض صناعة الشحن والنقل.

من جهة ثانية وقعت جامعة العلوم والصناعة الايرانية على هامش المعرض، مذكرة تفاهم مع جامعة "بورتو" الفنية الهندسية بهدف تبادل طلبة الجامعات والاساتذة واقامة الدورات التدريبية المشتركة.

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