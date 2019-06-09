٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٣:٢٩
رمز الخبر 83345529
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في المعرض السابع لصناعة الشحن والنقل

توقيع ثلاثة عقود لتجديد أسطول السكك الحديدية في البلاد

توقيع ثلاثة عقود لتجديد أسطول السكك الحديدية في البلاد

طهران/ 9 حزيران/ يونيو/ ارنا - تم توقيع ثلاث اتفاقيات وعقود لتحديث أسطول السكك الحديدية في اليوم الأول للمعرض الدولي للنقل بالسكك الحديدية.

بالتزامن مع المعرض الدولي السابع للنقل بالسكك الحديدية والمؤتمر الدولي السادس حول احدث التطورات في هندسة السكك الحديدية، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية بشأن تمويل وإنتاج أسطول السكك الحديدية في البلاد.

و بحضور وزير الطرق الايراني تم تدشين 400 عربة قطار محلية الصنع، وذلك في اطار فعاليات الدورة السابعة من معرض صناعة الشحن والنقل.

من جهة ثانية وقعت جامعة العلوم والصناعة الايرانية على هامش المعرض، مذكرة تفاهم مع جامعة "بورتو" الفنية الهندسية بهدف تبادل طلبة الجامعات والاساتذة واقامة الدورات التدريبية المشتركة.

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