مئات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى وتجولهم في باحاته، وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية "فراس الدبس"، إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 334 مستوطنًا للمسجد الأقصى، والتجول في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأدان الدبس عمليات الاقتحام اليومية التي تبدأ مع ساعات الصباح وحتى الظهيرة محذرا من خطوات صهيونية عملية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا .

وكانت عصابات المستوطنين قد استأنفت صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد المبارك بعد إغلاقه بوجهها طيلة فترة عيد الفطر السعيد.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، من خلال التدقيق في هوياتهم الشخصية، واحتجاز بعضهم عند بواباته الخارجية.

وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني "جلعاد أردان" قال في وقت سابق، إن مهمته تتمثل بضمان دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بحرية .

وتسمح قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الاقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت.

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