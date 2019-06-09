وفد تجاري ايراني يتوجه الى إقليم كردستان العراق

و صرح أمير يوسفي لمراسل إرنا يوم الأحد، أن الوفد هو في اطار 14 شركة انتاجية تشارك في المعرض وتعرض منتجاتها مع محافظات أخرى من البلاد.

وقال إن المعرض الحصري للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقام في الفترة من 11 الى 15 يونيو في أربيل بإقليم كوردستان العراق.

وأضاف يوسفي، ان المشاركة في هذه المعارض ستكون ذات فائدة كبيرة للتسويق التجاري الإيراني، بما في ذلك محافظة كلستان.

العراق هو واحد من الدول الثلاث الأولى التي تستورد البضائع من كلستان، وفقا للاجهزة الاقتصادية بالمحافظة.

محافظة كلستان تقع في شمال إيران، وتحدها من الشمال تركمانستان وبحر قزوين ومن الشرق خراسان الشمالية ومن الغرب مازندران ومن الجنوب سمنان .

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