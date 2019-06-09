مسؤول برلماني : لجنة الامن القومي النيابية استعرضت قضايا دولية عديدة بحضور وزير الخارجية

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد، اضاف فلاحت بيشة، ان اجتماع اللجنة النيابية اليوم، تطرق الى قضايا مختلفة بما فيها الاتفاق النووي والسياسات ذات الصلة بايران وامريكا والمشاورات التي اجرتها الخارجية الايرانية على ضوء زيارة رئيس الوزراء الياباني المرتقبة للبلاد.

وتابع، ان ظريف قام بالرّد على اسئلة 9 نواب خلال اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم.

وعلى صعيد اخر، تطرق المسؤول البرلماني الى زيارات مرتقبة لعدد من المسؤولین الاجانب الى ايران، مصرحا ان معظم هؤلاء الاشخاص يسعون لطرح موضوع التفاوض بين ايران وامريكا.

علما ان رئيس وزراء اليابان شينزوابي سيقوم بزيارة ايران قريبا، ومن المقرر ان يبحث مع كبار المسؤولين الايرانيين القضايا ذات الصلة بايران وامريكا.

وفي سياق متصل هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الالماني وكبار المسؤولين المعنيين بـ "آلية اينستكس" الاوروبية الى ايران.

انتهى ** ح ع