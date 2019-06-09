وفد تجاری اممي يبحث مع جامعة ايرانية في سبل تنمية التعاون العلمي المشترك

وفي السياق، صرح مدير وحدة التعاون العلمي الدولي بجامعة اصفهان "سيد كميل طيبي"، ان الجانبين الاممي والايراني اكدا خلال الاجتماع اليوم على ضرورة تعميق التعاون الثنائي وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية مشتركة ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية الاقليمية.

واكد طيبي ان جامعة اصفهان يجمعها في سياق اهدافها الدولية تعاون وثيق مع قطاع الاستثمار والتجارة التابع للامم المتحدة.

وتابع، ان رئيس جامعة اصفهان "هوشنك طالبي" قدم خلال الاجتماع مع الوفد الاممي شرحا بشان النشاطات والبرامج العلمية للجامعة، منوها خلاله بانشاء مركز علمي خاص بالاقتصاد الدولي.

كما لفت رئيس وحدة التعاون العلمي في جامعة اصفهان، الى ان رئيسة قطاع الاستثمار والتجارة السيدة "مياج تشيك" قدمت كلمة خلال الندوة الداخلية التي اقيمت في كلية الاقتصاد، استعرضت خلالها الاسس العلمية للبروتوكولات التجارية الموقعة بين الدول ومزايا التعاون الدولي في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع