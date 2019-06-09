ظريف : المانيا تتابع دور الثلاثي الاوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار وزير الخارجية الى حضوره في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (اليوم)؛ قائلا : لقد تباحثنا بحضور اعضاء لجنة الامن القومي النيابية حول آخر التطورات في البلاد والضغوط الامريكية والزيارات التي قمت بها مؤخرا وايضا الزيارة القادمة لوزير الخارجية الالماني ورئيس وزراء اليابان الى ايران، فضلا عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية للمنطقة من اجل المشاركة في مؤتمرين دوليين.

وفي معرض الاشارة الى زيارة وزير الخارجية الالماني لطهران، قال ظريف : ان المانيا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي؛ مضيفا ان الاجراءات المتخذة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى الان ولاسيما قراراتها الاخيرة كانت في اطار الاتفاق النووي قطعا.

وتابع : في ضوء تعهدات الدول الغربية قبال الاتفاق النووي، ينبغي لنا ان نشاهد عمليا تطبيع العلاقات (مع ايران) ولا يكفي الاستماع الى التصريحات حول هذا الموضوع فقط.

وقال وزير الخارجية : لا يبدو ان وزير الخارجية الالماني سينقل رسالة خاصة الى طهران؛ مبينا ان المانيا تتابع دور الثلاثي الاوروبي ونحن سنجري مباحثات معه في هذا المجال ايضا.

وفي سياق منفصل، اشار وزير الخارجية الايراني الى مباحثاته مع اعضاء لجنة الامن القومي النيابية اليوم حول "صفقة القرن"؛ مؤكدا ان هذا المخطط منبثق عن سياسة امريكا الفاشلة.

واردف ظريف، ان سياسات الولايات المتحدة بما فيها سياسة الضغوط القصوى وما تدعيه الادارة الامريكية بشان الاستعداد للتفاوض هي محاولات (لتضليل) الراي العام الدولي.

واكد وزير الخارجية الايراني : نحن لا تعنينا الولايات المتحدة الامريكية ولا نسعى الى اقامة العلاقات معها؛ واصفا الحرب الاقتصادية التي يخوضها ترامب بأنها "ارهاب اقتصادي ينبغي وقفه كي لا يعرقل علاقاتنا الدولية".

وفي الختام اكد ظريف ان الجمهورية الاسلامية تركز في سياستها الخارجية على دول الجوار؛ مبينا ان زياراته الاخيرة الى جانب الزيارتين المرتقبتين لرئيس الجمهورية قائمة على هذا الاساس ايضا.

انتهى ** ح ع